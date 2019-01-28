Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупциюКоммерсантъ вчера в 22:23
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
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Общество
В работе Instagram произошел сбой
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Эксперты назвали самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Депутат Рады прокомментировал слова Кадырова о «звонкой оплеухе»
Обновлено вчера в 23:13
Транспорт
Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин
Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
Семью Майкла Джексона возмутил новый документальный фильм о музыканте
Обновлено вчера в 22:12
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено вчера в 15:21
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
СБУ заявила, что пропавшего капитана «Норда» у них нет
Заявление о пропаже на Украине капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко подано в Службу безопасности Украины (СБУ), прокуратуру, а также полицию.
Обновлено вчера в 14:21
Космос
Ученые обнаружили в Солнечной системе зародыш планеты
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 65
В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, по последним данным, погибли 65 человек.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В Бурятии учитель ОБЖ «нарядил» учеников в противогазы в наказание
К уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия Татьяне Вежевич обратились родители семиклассников школы №58 Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Полиция Хьюстона ликвидировала двух подозреваемых после перестрелки
В США правоохранительные органы ликвидировали двух подозреваемых, которые участвовали в перестрелке с полицейскими в Хьюстоне.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Британии посадили в тюрьму самую молодую педофилку
В Великобритании суд приговорил к тюремному сроку самую молодую педофилку. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено вчера в 22:06
Экономика
Россиян начнут штрафовать за отказ ставить счетчики на газ
Депутаты предложили освободить «Газпром» от штрафов за неустановленные счетчики потребления газа, если установке препятствовали потребители, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.
Обновлено вчера в 11:32
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали зимний март
В феврале и марте погода в центральных регионах России будет зимней и очень изменчивой, заявил во вторник, 29 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Петербургские автозаводы притормозили конвейеры
Обновлено вчера в 13:49
Экономика
«Ъ»: ФАС планирует получить доступ к банковской тайне
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила законопроект с поправками к закону "О банках и банковской деятельности", согласно которому ведомство будет иметь доступ к банковской тайне.
Обновлено вчера в 21:34
Интернет
Во «ВКонтакте» появилась функция архивации постов
Новая возможность уже доступна в веб-версии «ВКонтакте» и в дальнейшем появится на мобильных устройствах.
Обновлено вчера в 08:52
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в поджоге подростка
В Москве суд арестовал подростка, подозреваемого в поджоге школьника в подъезде жилого дома.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В МВД объяснили, почему похититель смог украсть картину Куинджи
Ранее Минкультуры анонсировало кадровые решения после кражи картины в Третьяковской галерее.
Обновлено вчера в 18:50
Технологии
Частный космический туризм может появиться в России через пять лет
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Renault показал интерьер нового Clio
Компания Renault представила интерьер хэтчбека Clio нового поколения, публичный дебют которого состоится на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 04:27
Общество
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
На тихоокеанском острове Ниуэ погибла единственная жившая там кряква.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области
Следствие в Тульской области выясняет обстоятельства гибели ребенка, который погиб в результате падения на него снежной глыбы, сообщила "Интерфаксу" в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анна Киречеева.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Стало известно, как могут вырасти зарплаты россиян в 2019 году
В 2019 году реальная заработная плата россиян вырастет не менее чем на четыре процента, сообщила "Российская газета" со ссылкой на прогноз экспертов Финансового университета при правительстве.
Обновлено вчера в 22:02