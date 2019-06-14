Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетовКоммерсантъ вчера в 22:46

с чего всё началось

Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства.

Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов

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