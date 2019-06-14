Экономика
Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетовКоммерсантъ вчера в 22:46
Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально. О подготовке соответствующего проекта закона сообщила пресс-служба министерства.
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с чего всё началось
Министерство юстиции намерено конфисковать у госслужащих незадекларированные денежные суммы, если они не смогут предоставить подтверждение законности их получения, говорится в сообщении на сайте ведомства.BFM.ru03:53
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У чиновников будут изымать не только имущество, но и деньги со счетов
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