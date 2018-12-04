Общество

Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Ведомости
11:14

Россия выплатит компенсацию трем участницам группы Pussy Riot согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о «панк-молебне». Об этом говорится в сообщении Минюста, сообщает «Интерфакс».
Ведомости11:14
с чего всё началось
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу российских властей передать решение по жалобе панк-группы Pussy Riot на уголовное преследование за акцию в храме Христа Спасителя в Большую палату, сообщается
 на сайте суда.
Медиазонавчера в 09:36

Подробнее о событии

Минюст пообещал выплатить компенсации участницам Pussy Riot по решению ЕСПЧ

Дождь13:44

Минюст пообещал выплатить компенсацию Pussy Riot по решению ЕСПЧ

РБК10:30

Минюст подтвердил, что Россия выплатит компенсацию участницам Pussy Riot

Интерфакс09:26

Россия выполнит решение ЕСПЧ о выплате компенсации Pussy Riot

Коммерсантъ09:30

Российские власти пообещали выплатить компенсацию участницам группы Pussy Riot

Эхо Москвы11:00

ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot против России

РИА Новостивчера в 11:35

ЕСПЧ не будет пересматривать дело Pussy Riot

ТАССвчера в 09:47
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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