с чего всё началось

Россия выплатит компенсацию трем участницам группы Pussy Riot согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о «панк-молебне». Об этом говорится в сообщении Минюста, сообщает «Интерфакс».

Общество Общество Правозащитника Пономарева арестовали на 25 суток за акцию у здания ФСБ Тверской суд Москвы в среду назначил 25 суток административного ареста главе общероссийского движения "За права человека" Льву Пономареву за повторное нарушение правил проведения публичной акции, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Общество Путин вручил премию «Доброволец России – 2018» Президент России Владимир Путин вручил премию «Доброволец России – 2018» в Международный день волонтера 5 декабря.

Транспорт Транспорт В России появятся новые дорожные знаки и разметка Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается изменений в правилах дорожного движения.

Общество Общество Роскомнадзор предлагает ввести возрастные маркировки «1+» и «3+» Глава Роскомнадзора Александр Жаров на заседании попечительского совета Российской академии образования заявил, что «остро стоит вопрос о маркировке "1+" и "3+"».

Общество Общество Улица Тверская в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января Тверскую закроют «для народных гуляний до середины дня 3 января».

Общество Общество Учителя потребовали завести на семиклассников уголовное дело за мемы

Транспорт Транспорт Бесплатную парковку по воскресеньям отменят на 237 улицах Москвы Парковки на 237 центральных улицах Москвы перестанут быть бесплатными по воскресеньям с 15 декабря.

Общество Общество Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.

Общество Общество Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры.

Общество Общество Парк Малиновка в Петербурге не получил «бронь» от застройки

Общество Общество До весны не будить: медведь залёг в спячку в Снежинске Медведь пробрался на территорию закрытого города Снежинска в Челябинской области и залёг в зимнюю спячку.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с наибольшей распространённостью ожирения Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

Общество Общество Получивший выговор от Мединского глава Росгосцирка подал в отставку В середине октября глава Минкультуры Владимир Мединский сделал выговор Иванову за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой неэффективную работу предприятия».

Общество Общество МВД изменит порядок сдачи экзаменов на водительские права Министерство внутренних дел (МВД) России собирается в начале 2019 года предложить правительству проект постановления, который предусматривает изменение схемы сдачи экзаменов для будущих водителей.