Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета 12:54
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Политика
МИД России уличил Порошенко во лжи
Ранее 29 марта Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов на Украине планируется очередное заседание в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).
Обновлено в 15:39
Политика
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Леонид Агутин спел песню Владимира Преснякова в честь его 51-летия
Российский исполнитель Леонид Агутин поздравил своего коллегу Владимира Преснякова с 51-летием.
Обновлено в 05:03
Хоккей
Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»
Обновлено в 15:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие
Украина намерена закупить новейшее вооружение, в том числе в США, заявил в пятницу украинский президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:33
Футбол
«Спартак» отправился на матч с «Ахматом» с Жиго
Утром 29 марта футболисты «Спартака» провели тренировку в Тарасовке, после чего отправились в аэропорт Шереметьево, чтобы вылететь в Грозный на матч 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
Обновлено в 08:36
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95
Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Футбол
Кикнадзе рассказал о задачах «Локомотива» на текущий сезон
Задача московского "Локомотива" на текущий сезон - попадание в пятерку сильнейших по итогам чемпионата России по футболу, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:10
Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил президенту России Владимиру Путину орловского скакуна и щенка по кличке Шерхан.
Обновлено вчера в 08:00
Энергетика
Новак сообщил о планах зафиксировать предложения по рынку топлива
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассчитывает, что на следующей неделе удастся окончательно зафиксировать с нефтяными компаниями договоренности по стабилизации ситуации на рынке топлива.
Обновлено в 05:13
Политика
Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире
Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Обновлено в 13:17
Футбол
Моуринью претендует на пост главного тренера «Баварии»
Руководство мюнхенской "Баварии" планирует уволить Нико Ковача с поста главного тренера команды по завершении текущего сезона.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Marvel Studios и Redmi выпустят смартфон к премьере «Мстители: Финал»
Пока все детали совместного сотрудничества не разглашают, но есть предположение, что Redmi представит к выходу фильма «Мстители: Финал» новую версию смартфона.
Обновлено в 14:52
Экономика
Россияне перешли в режим усиленной экономии
Россияне усилили режим экономии на повседневные траты, урезав расходы на развлечения.
Обновлено в 05:07
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Политика
«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Николас Кейдж разводится через четыре дня после женитьбы
Как сообщает издание US Weekly, Кейдж подал прошение об аннулировании его брачного свидетельства, выданного 23 марта 2019 года.В случае невозможности, актер требует начать официальную процедуру развода.
Обновлено в 05:20
Культура
Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Серийному пранкеру в США дали 20 лет тюрьмы
Прокурор требовал приговорить его к 25 годам тюрьмы, но адвокаты настояли на уменьшении срока.
Обновлено в 15:41
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Футбол
Поле калининградского стадиона «Балтика» обновят за 40 млн рублей
В рамках федеральной программы «Спорт - норма жизни» в Калининграде будет реконструировано футбольное поле стадиона «Балтика».
Обновлено в 13:49