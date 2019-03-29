Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета 12:54
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Игры
На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
Обновлено в 08:59
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Хоккей
НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко
Счет открыл российский "музыкант" Владимир Тарасенко, но в итоге победу праздновали хозяева, у которых отличился Павел Бучневич – 4:2. "Сент-Луис" начал встречу очень уверенно и выиграл первый период за счет голов Тарасенко и Перрона.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Происшествия
После обращения Кадырова виновник смертельного ДТП сдался полиции
Виновник смертельного ДТП в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции после обращения главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне
Обновлено в 13:06
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:05
Космос
Марсианский вертолет NASA выдержал первые испытания
В Лаборатории реактивного движения NASA провели первые полетные испытания прототипа марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 16:03
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Авто
Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы
Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Музыка
В России впервые за 10 лет выступит певец Таркан
Обновлено в 13:15
Происшествия
Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию
Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 22:47
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Политика
В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США
Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Общество
Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье
Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено в 19:49
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Петербург поздравил с юбилеем Татьяну Буланову
В БКЗ "Октябрьский" состоялся юбилейный концерт Татьяны Булановой.
Обновлено в 08:07
Футбол
Дзюба назвал Лунева и Кержакова слабенькими вратарями
Обновлено в 18:15
Технологии
На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3»
На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».
Обновлено в 07:47
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31