Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета вчера в 12:54
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Минюст предлагает смягчить наказание за факт невозвращения денег в Россию
Аргументы и Фактывчера в 14:04
Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию
Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Зеленский стал фаворитом британских букмекеров
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России
К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли
Обновлено в 03:32
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Авто
Подешевевший Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом
Подешевевший вариант модели Kia Sportage вновь смог стать наиболее популярным автомобилем марки на рынке Китая.
Обновлено в 04:01
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты
Apple отменила разработку зарядного коврика
Компания Apple окончательно прекратила разработку AirPower, беспроводного зарядного коврика, который должен был подходить к любому ее гаджету, сообщил портал TechCruhch.
Обновлено в 00:34
Спорт
Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»
Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Футбол
Месси обвинил недоброжелателей в его образе «сукиного сына»
Недоброжелатели форварда утверждали, что он изображал боль от порождения, чтобы пропустить матч с национальной командой Марокко.
Обновлено в 00:16
Экономика
С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными
С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле
Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Футбол
Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Буланова прокомментировала слухи о разводе с Радимовым
Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о проблемах во взаимоотношениях с бывшим супругом Владиславом Радимовым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Гаджеты
Стало известно, сколько будет стоить Samsung Galaxy S10 5G
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G стал первым устройством с поддержкой сети пятого поколения.
Обновлено в 01:48
Политика
Цензура вступила в силу в России
В России вступили в силу законы о штрафах за фейк-ньюс и оскорбление власти, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 06:34
Здоровье
В Приамурье семеро онкобольных детей излечились от гепатита
У семерых онкобольных детей из Приамурья, заразившихся гепатитом С, произошла спонтанная элиминация вируса.
Обновлено в 02:00
Авто
Опубликованы снимки нового Audi RS Q3
Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.
Обновлено вчера в 08:10
Авто
Lexus анонсировала премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Уникальный управляемый снаряд конструируют в России
Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Хоккей
Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:29
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика
СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле
В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58