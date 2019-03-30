Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета вчера в 12:54

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Минюст предложил смягчить ответственность за невозвращение средств в Россию

Российская газета02:26

Минюст предложил смягчить ответственность за невозвращение средств в Россию

РИА Новостивчера в 12:28

Отмена уголовного наказания за невозврат денежных средств в РФ пойдет на пользу - депутат

ПРАЙМвчера в 15:05

Минюст предлагает смягчить наказание за факт невозвращения денег в Россию

Аргументы и Фактывчера в 14:04

Минюст разработал законопроект по смягчению валютного контроля

Парламентская газетавчера в 13:35

Минюст подготовил законопроект по смягчению валютного контроля

ТАССвчера в 12:30

Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию

Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Обновлено вчера в 19:39
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли

Обновлено в 03:32
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Авто

Подешевевший Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом

Подешевевший вариант модели Kia Sportage вновь смог стать наиболее популярным автомобилем марки на рынке Китая.
Обновлено в 04:01
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты

Apple отменила разработку зарядного коврика

Компания Apple окончательно прекратила разработку AirPower, беспроводного зарядного коврика, который должен был подходить к любому ее гаджету, сообщил портал TechCruhch.
Обновлено в 00:34
Спорт

Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»

Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб

Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Футбол

Месси обвинил недоброжелателей в его образе «сукиного сына»

Недоброжелатели форварда утверждали, что он изображал боль от порождения, чтобы пропустить матч с национальной командой Марокко.
Обновлено в 00:16
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Обновлено в 04:03
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой вышел на сцену в Израиле

Об успехах сына Утяшева рассказала в своем блоге в Instagram – экс-спортсменка отметила, что сыну на сцене понравилось, и он не испытывал дискомфорта.
Обновлено в 03:26
Футбол

Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио

Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о разводе с Радимовым

Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи о проблемах во взаимоотношениях с бывшим супругом Владиславом Радимовым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Гаджеты

Стало известно, сколько будет стоить Samsung Galaxy S10 5G

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G стал первым устройством с поддержкой сети пятого поколения.
Обновлено в 01:48
Политика

Цензура вступила в силу в России

В России вступили в силу законы о штрафах за фейк-ньюс и оскорбление власти, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 06:34
Здоровье

В Приамурье семеро онкобольных детей излечились от гепатита

У семерых онкобольных детей из Приамурья, заразившихся гепатитом С, произошла спонтанная элиминация вируса.
Обновлено в 02:00
Авто

Опубликованы снимки нового Audi RS Q3

Предполагается, что новинка получит пятицилиндровый бензиновый турбомотор мощностью не менее 400 л.с. Премьера нового Audi RS Q3 состоится в третьем квартале текущего года.
Обновлено вчера в 08:10
Авто

Lexus анонсировала премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Хоккей

Тарасенко вышел на пятое место в «Лент-Луисе» по заброшенным шайбам

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:29
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
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