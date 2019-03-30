Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета вчера в 12:54

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Минюст предлагает смягчить наказание за факт невозвращения денег в Россию

Аргументы и Фактывчера в 14:04

Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию

Коммерсантъвчера в 17:43

Отмена уголовного наказания за невозврат денежных средств в РФ пойдет на пользу - депутат

ПРАЙМвчера в 15:05

Минюст предложил смягчить ответственность за невозвращение средств в Россию

Российская газета02:26

Минюст разработал законопроект по смягчению валютного контроля

Парламентская газетавчера в 13:35

Минюст подготовил законопроект по смягчению валютного контроля

ТАССвчера в 12:30

Минюст предложил смягчить ответственность за невозвращение средств в Россию

РИА Новостивчера в 12:28
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Шоу-бизнес

Началовой не дадут звание заслуженной артистки России посмертно

Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»

Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Boeing 737 экстренно приземлился в США из-за запаха на борту

Boeing 737 компании United Airlines экстренно сел в Вашингтоне из-за сильной вони на борту.
Обновлено в 10:27
Экономика

В России отказались от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено вчера в 16:36
Технологии

В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства

С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Автоспорт

Гонщик «Феррари» Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Обновлено в 12:20
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова

Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, устроивший ДТП с двумя жертвами на Можайском шоссе Москвы, явился в полицию.
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой привлек адвоката из-за обвинений в ее смерти

Обновлено в 04:32
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Общество

В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам

Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 12:54
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Китае пять человек погибли в результате взрыва на фабрике

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун. ЧП произошло в цеху по производству перлита.
Обновлено в 01:53
Политика

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Музыка

The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера

Обновлено в 11:47
Игры

82-летняя фанатка Скайрима появится в The Elder Scrolls VI

Bethesda добавит в The Elder Scrolls VI Ширли Карри – 82-летнюю фанатку Скайрима.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Максакова рассказала о претензиях к своей матери

Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
Обновлено в 07:41
Хоккей

Кузьменко вернулся в состав СКА на второй матч серии против ЦСКА

Обновлено в 08:21
Технологии

До декабря 2019 года продлится дефицит процессоров Intel

Под конец 2018 года на рынке существовала определенная нехватка процессоров Intel.
Обновлено в 09:56
Здоровье

Ученые определили, когда у человека наступает старость

Позднее всего стареют граждане Японии, Швейцарии, Франции и Сингапура. В этих странах старость начинается после 76 прожитых лет.
Обновлено в 10:53
Политика

Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.
Обновлено в 12:06
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:27
Происшествия

Гибель российского автогонщика попала на видео

На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Спорт

Фигуристка Туктамышева выложила фото в откровенном наряде

Секс-символ фигурного катания Елизавета Туктамышева показала поклонникам новое весьма откровенное платье, в котором она будет выступать в Японии.
Обновлено в 10:47
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