Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета вчера в 12:54
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Минюст предлагает смягчить наказание за факт невозвращения денег в Россию
Аргументы и Фактывчера в 14:04
Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию
Коммерсантъвчера в 17:43
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
В Москве загорелся спорткомплекс «Олимпийский»
Пожар произошел в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 12:12
Общество
Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России
Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Boeing 737 экстренно приземлился в США из-за запаха на борту
Boeing 737 компании United Airlines экстренно сел в Вашингтоне из-за сильной вони на борту.
Обновлено в 10:27
Экономика
В России отказались от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отклонить проект об установке "умных счетчиков" газа, так как считает эту идею слишком дорогостоящей.
Обновлено в 12:32
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено вчера в 16:36
Технологии
В Узбекистане с 1 апреля начнут регистрировать мобильные устройства
С 1 апреля в Узбекистане внедрят систему регистрации мобильных устройств по международным уникальным идентификационным кодам, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.
Обновлено в 07:25
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова
Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, устроивший ДТП с двумя жертвами на Можайском шоссе Москвы, явился в полицию.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Путин подписал указ о призыве в армию
По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Общество
В Госдуме дали оценку раздевшимся ради флешмоба учительницам
Ранее 25 марта сообщалось, что директор школы №13 в Барнауле вынудила уволиться учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за опубликованных в сети фото в закрытом спортивном купальнике.
Обновлено в 07:20
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства
«Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике
На кондитерской фабрике в Нальчике произошёл пожар на площади 2 тыс. кв. м.
Обновлено в 11:18
Политика
Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ
Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Китае пять человек погибли в результате взрыва на фабрике
Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун. ЧП произошло в цеху по производству перлита.
Обновлено в 01:53
Политика
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Музыка
The Rolling Stones отложили тур из-за здоровья Мика Джаггера
Обновлено в 11:47
Игры
82-летняя фанатка Скайрима появится в The Elder Scrolls VI
Bethesda добавит в The Elder Scrolls VI Ширли Карри – 82-летнюю фанатку Скайрима.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Максакова рассказала о претензиях к своей матери
Экс-депутат Госдумы, бывшая супруга убитого Дениса Вороненкова певица Мария Максакова рассказала в интервью, что ее семья всем обязана отцу, немецкому бизнесмену Петеру Андреасу Игенбергсу.
Обновлено в 07:41
Технологии
До декабря 2019 года продлится дефицит процессоров Intel
Под конец 2018 года на рынке существовала определенная нехватка процессоров Intel.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Ученые определили, когда у человека наступает старость
Позднее всего стареют граждане Японии, Швейцарии, Франции и Сингапура. В этих странах старость начинается после 76 прожитых лет.
Обновлено в 10:53
Политика
Макрон назвал решение США по Голанам нарушением международного права
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля является нарушением международного права.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:27
Происшествия
Гибель российского автогонщика попала на видео
На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. Видео появилось на YouTube-канале «360».
Обновлено в 12:46
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа РФ
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита российского газа по территории страны.
Обновлено вчера в 16:28
Спорт
Фигуристка Туктамышева выложила фото в откровенном наряде
Секс-символ фигурного катания Елизавета Туктамышева показала поклонникам новое весьма откровенное платье, в котором она будет выступать в Японии.
Обновлено в 10:47