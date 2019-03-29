Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроляРоссийская газета 12:54

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля. Как поясняется на сайте ведомства, это сделано для реализации федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".
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Минюст разработал законопроект по смягчению валютного контроля

Парламентская газета13:35

Отмена уголовного наказания за невозврат денежных средств в РФ пойдет на пользу - депутат

ПРАЙМ15:05

Минюст предлагает смягчить наказание за факт невозвращения денег в Россию

Аргументы и Факты14:04

Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию

Коммерсантъ17:43

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Российская газета12:54

Минюст подготовил законопроект по смягчению валютного контроля

ТАСС12:30

Минюст предложил смягчить ответственность за невозвращение средств в Россию

РИА Новости12:28
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Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Хоккей

Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»

"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09
Космос

NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion

Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено в 02:29
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
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Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 12:42
Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

Обновлено в 07:19
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Автоспорт

Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
Обновлено в 17:17
Политика

Министр: Строительство «Турецкого потока» в Сербии начнется в апреле

Проект строительства газопровода через Сербию начнется в апреле текущего года.
Обновлено в 09:48
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле определилась с наследником ее имущества

Вайкуле сообщила, что ее возлюбленный говорил, что «мы с тобой разгонимся и разобьемся об стену». Это, по словам певицы, ее успокаивало.
Обновлено в 13:20
Религия

Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

Около двух лет назад губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение на 49 лет передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Турецкое информагентство Demirören Haber Ajansı опубликовало кадры прохода кораблей НАТО через пролив Босфор в направлении Черного моря.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика

Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои

Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Игры

В списке турнирных карт CS:GO произошли изменения

Компания Valve убрала Cache из пула турнирных карт в CS:GO, вместо нее игрокам доступна обновленная Vertigo.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

«Подружка» Бузова оценит: Малахов объявил «войну» Тарасову

Возможно, Малахов объявил «войну» Тарасову и его избраннице, специально показав, на какую «деревенщину» футболист променял поющую ведущую из «Дома-2».
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 18:36
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

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