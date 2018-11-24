Политика

РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине
Lenta.ru
01:23

«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Lenta.ru01:23
Николай Балашов
Политики, не стесняясь в средствах, стремятся загнать верующих в создаваемую далекими от веры людьми организацию, преследующую сиюминутные задачи, а не достижение спасения душ для вечной жизни.
— Николай Балашов, российский священникРЕН ТВ 01:48
с чего всё началось
«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество»,— приводит ее слова пресс-служба
 ведомства.
Коммерсантъвчера в 16:38

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