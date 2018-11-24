Политика

Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру
РИА Новости
вчера в 19:09

Министерство юстиции Украины лишило каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы УПЦ в 2003 году, сообщила первый замглавы ведомства Елена Сукманова. По ее словам, соответствующий приказ подписали в пятницу.
РИА Новостивчера в 19:09
с чего всё началось
«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ в государственный реестр прав на недвижимое имущество»,— приводит ее слова пресс-служба
 ведомства.
Коммерсантъвчера в 16:38

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