Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкераРИА Новости 05:34
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено в 00:19
Происшествия
Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми»
Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.
Обновлено в 13:53
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Политика
Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию
По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.
Обновлено в 20:01
Армия и оружие
В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе
В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 08:05
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено в 18:01
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы
Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
Обновлено в 16:38
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Футбол
В Казани может пройти Суперкубок Европы
Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.
Обновлено в 22:18
Общество
«Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина
Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.
Обновлено в 15:05
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено в 20:09
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до 28%
После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Минтранс хочет узаконить таксу за оформление 16% авиабилетов
Минтранс хочет узаконить таксу за оформление 16% авиабилетов Транспортная клиринговая палата (ТКП) пытается легализовать так называемую таксу ZZ, взимаемую за оформление договора авиаперевозки при покупке билета через систему бронирования палаты.
Обновлено в 18:50
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире
По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.
Обновлено в 19:54
Происшествия
В центре Лондона ранили ножом человека
В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.
Обновлено в 10:30
Авто
Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто
Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
Обновлено в 09:26
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30
Авто
Дайджест дня: первый Boot, цены на Corvette и другие события автоиндустрии
По обещаниям, Boot поступит в продажу примерно через полгода по цене от 100 тысяч долларов.
Обновлено в 16:31
Общество
Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
Обновлено в 18:50
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14