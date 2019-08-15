с чего всё началось

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Происшествия Пассажир упавшего в Гудзон А320 назвал пилотов А321 «великими людьми» Дэйв Андерсон, 10 лет назад летевший в самолете А320-214 авиакомпании US Airways, который командиру удалось посадить на Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардиа, прокомментировал инцидент с посадкой самолета Airbus "Уральских авиалиний" в поле у деревни Рыбаки Московской области.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Армия и оружие В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.

Армия и оружие В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Политика В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).

Футбол В Казани может пройти Суперкубок Европы Во время встречи стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

Общество «Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.

Общество Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Армия и оружие КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.

Политика Рейтинг «Единой России» упал до 28% После объявления пенсионной реформы рейтинг партии «Единая Россия» обвалился до отметки в 28%.

Экономика Минтранс хочет узаконить таксу за оформление 16% авиабилетов Минтранс хочет узаконить таксу за оформление 16% авиабилетов Транспортная клиринговая палата (ТКП) пытается легализовать так называемую таксу ZZ, взимаемую за оформление договора авиаперевозки при покупке билета через систему бронирования палаты.

Гаджеты Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.

Политика Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Армия и оружие Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.

Происшествия В центре Лондона ранили ножом человека В Лондоне неизвестный напал с с ножом на мужчину рядом со зданием МВД Великобритании.

Авто Названы самые популярные дополнительные опции при покупке нового авто Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.

Авто Дайджест дня: первый Boot, цены на Corvette и другие события автоиндустрии По обещаниям, Boot поступит в продажу примерно через полгода по цене от 100 тысяч долларов.

Общество Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321 Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.