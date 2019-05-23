Политика
Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвиненийТАСС 17:07
Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое опубликовала телекомпания ABC.
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