Происшествия

Минюст США требует изъять у наркобарона Коротышки $12,6 млрдМосковский Комсомолец 03:47

Минюст США в суде истребовал изъятия у наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, известного по прозвищу Коротышка (Эль Чапо), более $12 млрд.
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Власти США требуют, чтобы наркобарон Коротышка вернул им $12,6 миллиарда

Комсомольская правда00:18

Суд отказался пересматривать дело наркобарона Коротышки

Коммерсантъ03 июля в 17:22

Правительство США просит изъять $12 млрд у наркобарона Коротышки

Life.ruвчера в 20:07

СМИ: власти США требуют возмещения $12,6 млрд от наркобарона Коротышки

ТАССвчера в 19:39

Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов

РИА Новостивчера в 18:38

США потребовали изъять у «Коротышки» 12,7 миллиарда долларов

Российская газета00:07

Суд отказал Коротышке в повторном разбирательстве

News.ru03 июля в 16:44
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Общество

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Авто

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя подвергавшейся пыткам семилетней девочки

Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Политика

Комитет ОБСЕ поддержал поправку о вине России в срыве ДРСМД

Поправка, главным автором которой выступил член Палаты представителей Конгресса США Ричард Хадсон, предполагает изменение этого тезиса на «по поводу существенного нарушения РФ своих обязательств» в рамках соглашения.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике

Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам

Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 13:58
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области

Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров за кражу имущества людей в зоне подтопления в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом

Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.
Обновлено в 00:00
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
Обновлено в 04:56
Политика

Главу центробанка Турции отправили в отставку

Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку, на его место назначен бывший заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.
Обновлено в 01:14
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
Обновлено в 05:03
Футбол

«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»

Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Культура

Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на два дня

Обновлено в 00:56
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Единоборства

Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов

После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
Обновлено в 02:06
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Хоакин Гусман Лоэра
Мексиканский наркобарон
Мексиканский наркобарон, глава наркокартеля Синалоа, участник клана Ангар. Был арестован несколько раз, однако ему удавалось бежать из под стражи. В январе 2016 года вновь был арестован в Мексике и в январе 2017 года экстрадирован в США, где заключен в федеральную тюрьму в Манхэттене. В феврале 2019 года после совещания, длившегося 34 часа в течение шести дней, коллегия присяжных вынесла Гусману обвинительный вердикт. Вынесение приговора ожидается в конце июня 2019 года, ему грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.
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