Политика

В США опубликовали доклад МюллераТАСС 12:30

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году. Документ размещен на сайте ведомства.
Читать в источнике
Уильям Барр
После почти двух лет расследования, тысяч повесток, сотен ордеров и допросов свидетелей спецпрокурор убедился, что российское правительство спонсировало усилия по незаконному вмешательству в выборы 2016 года, но не было обнаружено сговора кампании Трампа и других американцев по этим усилиям.
— Уильям Барр, американский политикИнфо24 10:15

Подробнее о событии

Генпрокурор США опроверг сговор Трампа с Россией

Национальная служба новостей11:29

Представители России пытались наладить связи с Трампом после выборов

Ведомости15:32

Сговор, которого не было: Как Мюллер за два года не дошел до России

Царьград18:30

Game over, раунд за Трампом: Мюллер подвел итог двухлетнего расследования

Вести.Ru14:52

Доклад Мюллера: Флинн пытался уговорить РФ наложить вето на резолюцию СБ ООН по Израилю

ТАСС16:25

Трамп положительно оценил результаты расследования Мюллера

Красная весна13:30

Трамп пожаловался на «харассмент» перед публикацией доклада Мюллера

РИА Новости08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

Обновлено в 03:04
Армия и оружие

В России объявили о выходе из ДРСМД ещё в начале 2018 года

Специалисты обращают внимание, в статье упоминается о том, что целый ряд стран имеет ракеты средней дальности, запрещённые ДРСМД, что может означать, что Россия достаточно давно владела информацией о том, что США и НАТО обладали запрещёнными ракетами, однако ключевым событием стали безосновательные обвинения в адрес России, что именно она нарушила договорённости.
Обновлено в 17:18
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой

Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено в 09:30
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Гаджеты

Новые iPhone получат скрытую фронтальную камеру

Обновлено в 12:01
Культура

«Библионочь-2019» приглашает окунуться в театральную атмосферу

19 и 20 апреля в библиотеках Тюменской области пройдет ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2019», ее девиз в этом году – «Весь мир – театр!».
Обновлено в 09:20
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено в 14:48
Происшествия

Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Хоккей

Воробьев – о победе над швейцарцами: «Нормально поработали»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над швейцарцами в рамках Еврочелленджа высказал удовлетворение от игры подопечных и результата.
Обновлено в 18:06
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata

Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке седан Hyundai Sonata нового поколения.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Футбол

Почеттино отпраздновал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Лиги чемпионов непристойным жестом

17 апреля «Тоттенхэм» впервые в своей истории оформил выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:03
Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Политика

Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03
Общество

В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции

В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.
Обновлено в 13:55
Политика

Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко

Обновлено в 14:20
Происшествия

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке

На директора Большого театра кукол в Петербурге завели дело о взятке, сообщает в четверг СК.
Обновлено в 07:00
Политика

В Крым на Ялтинский форум приехали участники с Украины

Обновлено в 15:19
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия

СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика

Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Политика

Медведев сообщил о 19 млн бедных в России

В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное