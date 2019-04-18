Минюст США опубликовал отредактированный доклад МюллераРБК 11:28

Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы и все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений ничего не приносили.

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы. Незадолго до этого генпрокурор Уильям Барр заявил, что доказательств того, что кто-либо из граждан США координировал свою деятельность с Россией, не найдено.

Происшествия В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Происшествия В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.

Футбол Российскому футболу придумывают новый лимит на легионеров Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал ТАСС о том, что РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны.

Политика Тимошенко рассказала о звонке с призывом голосовать за Порошенко Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что получила звонок с записью голоса действующего президента Украины Петра Порошенко, который просит проголосовать за него 21 апреля.

Политика Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против предоставления Донбассу особого статуса и заявил, что не подпишет закон об амнистии для ополченцев.

Происшествия На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Авто УАЗ представил новую версию «буханки» Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Армия и оружие Правительство нацсогласия в Ливии обвинило Францию в поддержке Хафтара Министерство внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявило, что прекращает всякое сотрудничество с Францией, обвинив Париж в поддержке сил командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.

Авто Пикап Ram HD Kentucky Derby Edition появится в продаже к осени Сегодня стало известно, что к осени нынешнего года обновленные пикапы HD 2500 и HD 3500 в модификации Kentucky Derby Edition появятся в продаже.

Общество Свердловский губернатор почти догнал свою супругу по доходам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5 млн 939 тысяч рублей, а его супруга — 6 млн 201 тысяча рублей.

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Армия и оружие В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море "В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", - сообщили в НЦУО.

Политика Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Политика США и Китай могут в мае подписать торговое соглашение США и Китай согласовали предварительные сроки следующего раунда торговых переговоров и подписания двустороннего торгового соглашения.

Политика Znak.com попросил Генпрокуратуру проверить работу Госдумы Редакция Znak.com обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку возможных нарушений в работе Государственной думы РФ.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Экономика Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.

Политика Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.

Политика На Ялтинский форум приехали иностранцы из 89 стран В первом форуме приняли участие 600 участников из 12 стран мира, - отметил Андрей Назаров.