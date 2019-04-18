Политика
Минюст США опубликовал отредактированный доклад МюллераРБК 11:28
Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в выборы. Незадолго до этого генпрокурор Уильям Барр заявил, что доказательств того, что кто-либо из граждан США координировал свою деятельность с Россией, не найдено.
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Для нас это не тема, это не предмет нашего интереса, не предмет наших опасений, не предмет нашей заботы и все эти отчеты Мюллера и иные отчеты на этот счет до сегодняшнего дня, кроме каких-то поверхностных малопрофессиональных сообщений ничего не приносили.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 05:19
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