Технологии
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile USКоммерсантъ вчера в 17:07
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Происшествия
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Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с Россией
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