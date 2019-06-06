Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.

Политика Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косово Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.

Общество Полиция начала оттеснять протестующих с переулков около Тверской улицы Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.

Происшествия Опубликовано видео с места падения самолёта в Подмосковье Видео с места падения легкомоторного самолёта в Серпуховском городском округе Московской области опубликовал телеканал «360».

Общество «Цифровой прорыв»: уфимцы разработали упрощенную схему подачи гранта Ребята представили платформу, которая позволяет предпринимателю получить грант на развитие бизнеса не затрачивая временя на заполнение сложных заявок.

Политика Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Авто Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.

Автоспорт Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии» Механики не успели исправить проблему, и Феттель занял 20-е место в квалификации, поэтому будет стартовать последним на домашнем "Гран-при".

Шоу-бизнес Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре» Во время фестивале "Жара", на котором собрались звездные исполнители, произошел скандал с участием Инны – жены Стасы Михайлова.

Политика Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Технологии Названы опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами Врач-травматолога из клиники академика Ройтберга и член Российского артроскопического общества Москальченко Андрей разъяснил опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами.

Происшествия Суд арестовал экс-главу правительства Астраханской области Султанова "Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно", - сказал судья.

Происшествия В результате землетрясений на Филиппинах погибли пять человек На Филиппинах в результате двух землетрясений погибли пять человек, ещё 12 пострадали.

Армия и оружие В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Происшествия Трое детей найдены мертвыми в Дагестане Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.

Космос NASA объяснило причину возникновения на Земле частых землетрясений Возникновение частых землетрясений может быть связано с отдалением Луны от планеты, что сказывается на скорости вращения.