Экономика
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile USКоммерсантъ вчера в 17:07
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
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Экономика
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Обновлено вчера в 16:00
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит власти Турции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 и считает сложившуюся ситуацию сложной, передает Reuters.
Обновлено вчера в 17:53
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Обновлено 25 июля в 04:28
Армия и оружие
СМИ поведали о созданном КНДР ядерном оружии после саммита с Трампом
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Обновлено вчера в 09:55