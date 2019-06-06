Технологии
Минюст США одобрил слияние Sprint и T-Mobile USКоммерсантъ вчера в 17:07
Напомним, что операторы сотовой связи Sprint и T-Mobile US несколько раз начинали переговоры о слиянии, но в 2014 году сделку не пропустила администрация президента США Барака Обамы на основании потенциальных нарушений антимонопольного законодательства, в 2017 году сами компании не смогли сойтись в цене, а с 2018 года они ожидали решения Минюста США, и оно, наконец, принято.
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Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Политика
Абхазия предложит России увеличить выплаты сотрудникам МВД
26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «О представлении Президенту РА предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА».
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 06:23
Политика
Зеленский развлекся на съемках «Лиги смеха» в Одессе
Обновлено в 06:18
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин спустился в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин в бастискафе погрузился на дно Финского залива, там глава государства осмотрит затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 «Семга».
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России
В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» будет спущен на воду до конца года
Конструкторы провели работу над ее оптимизацией под беспилотные подводные аппараты «Посейдон» и спустили на воду в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:52
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Командующий ЦВО РФ прибыл в Таджикистан
Обновлено в 04:11
Происшествия
Трое детей найдены мертвыми в Дагестане
Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
Обновлено в 06:30
Наука
В продукты добавят саранчу, но сначала испытают на животных
Отмечается, что в ближайшее время действие разрабатываемой добавки испытают на животных.
Обновлено 24 июля в 07:07
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 07:45
Футбол
«Фиорентина» удвоит зарплату Кьезо, чтобы он не ушел в «Ювентус»
Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» намерен удержать в своем составе форварда Федерико Кьезе, сообщает 27 июля La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова обвинила врачей в избиении матери в больнице
Бывшая участница «Дом-2» Ирина Агибалова неделю назад потеряла мать.
Обновлено в 09:01
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Футбол
«Уфа» победила «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:14
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Транспорт
Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Обновлено вчера в 14:06
Недвижимость
Особенности ЖКХ в Израиле
Ограниченность природных ресурсов и возрастающие объемы строительства создали в Израиле необычную систему ЖКХ, которая совмещает последние достижения техники и автономность.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Иокогама Маринос»
«Манчестер Сити» нанес поражение «Иокогама Маринос» в товарищеском матче.
Обновлено в 08:35