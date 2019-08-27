Происшествия
RT на русскомМинюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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Общество
Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
Интерфакс 08:20
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей
Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
Здоровье
Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Технологии
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Армия и оружие
Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»
Lenta.ru вчера в 20:52
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Армия и оружие
На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке
В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.
Военное обозрение 01:15
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Недвижимость
Газпромбанк снизил ставки по ипотеке
Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Спорт
Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Sportbox.RU 06:59
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Общество
Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов
Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов.
ТАСС 08:05
Политика
Путин и Эрдоган открыли авиасалон МАКС-2019
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Rambler News Service 05:55
Экономика
ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:40
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Политика
Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
REGNUM 08:44
Футбол
ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»
Коммерсантъ Краснодар 02:11
Общество
В США компания Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах
В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Говорит Москва вчера в 23:57
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
iReactor 05:01
Авто
Chery обновила кроссовер Tiggo 3
Китайская компания Chery представила очередную модернизацию для самого доступного в своей модельной гамме кроссовера Tiggo 3. Он уже поступил в продажу в КНР, а в следующем году его стоит ожидать и в России.
Autorating.ru 07:05