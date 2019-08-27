Происшествия

RT на русскомRT на русскомМинюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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За Сергея Магнитского Россию наказали единогласно

Коммерсантъ08:44

Сенатор Климов отреагировал на решение ЕСПЧ по «делу Магнитского»

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ЕСПЧ присудил 34 тысячи евро вдове и матери Сергея Магнитского

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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

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Минюст оценит возможность обжалования решения ЕСПЧ по делу Магнитского

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Какие решения принимал ЕСПЧ в отношении России

ТАСС06:39

ЕСПЧ признал арест Магнитского соответствующим Конвенции по правам человека

РИА Новости04:47
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
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Минпромторг предложил начать маркировку воды с октября

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке питьевой и минеральной воды с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года.
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Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8

Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
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Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей

Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Происшествия

В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы

В Петербурге на красной ветке подземки пассажир упал на пути. ЧП произошло на станции "Гражданский проспект".
Российская газета 06:49
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Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее шесть хирургов ЦГБ №1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за низкой зарплаты и высокой нагрузки.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 09:43
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Технологии

В Арктике открыли пять новых островов

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Армия и оружие

Су-57 исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор»

Lenta.ru вчера в 20:52
Авто

За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди

Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Армия и оружие

На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке

В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.
Военное обозрение 01:15
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«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Недвижимость

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Газпромбанк, третий по размеру активов банк в РФ, снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на 0,2-0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

RT на русском 04:28
Гаджеты

Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Спорт

Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Sportbox.RU 06:59
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Происшествия

Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку

В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Общество

Роструд начал выстраивать систему стажировок для студентов

Роструд начал развивать на портале "Работа в России" платформу для стажировок, которая соединит работодателей, вузы и студентов.
ТАСС 08:05
Политика

Путин и Эрдоган открыли авиасалон МАКС-2019

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Rambler News Service 05:55
Экономика

ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»

Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:40
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Политика

Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
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Футбол

ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»

Коммерсантъ Краснодар 02:11
Общество

В США компания Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах

В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Говорит Москва вчера в 23:57
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Политика

Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига

Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Музыка

Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards-2019

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила главную награду на премии MTV Video Music Awards-2019 за клип на песню You Need To Calm Down.
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Авто

Chery обновила кроссовер Tiggo 3

Китайская компания Chery представила очередную модернизацию для самого доступного в своей модельной гамме кроссовера Tiggo 3. Он уже поступил в продажу в КНР, а в следующем году его стоит ожидать и в России.
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