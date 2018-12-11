Политика

Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков
Коммерсантъ
09:44

Минюст уже отправил ответ России о задержании украинских моряков в ЕСПЧ. «Российские власти выразили озабоченность рядом процессуальных дефектов, как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского Суда на них»,— говорится в сообщении Минюста.
Коммерсантъ09:44
с чего всё началось

Минюст ответил на вопросы ЕСПЧ по задержанию украинских моряков в Керченском проливе

В Минюсте отметили, что ответы российских властей на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яну Капу", остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября, были направлены в ЕСПЧ 10 декабря.
ТАСС09:40

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Минюст ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

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Минюст ответил на вопросы ЕСПЧ по задержанию украинских моряков в Керченском проливе

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Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе

Росбалт09:21

Россия рассказала ЕСПЧ об обстоятельствах задержания украинских моряков в Керченском проливе

Телеканал 360°09:13

Минюст: Киев злоупотребляет правом на подачу жалоб по делу о моряках

RT на русском09:39
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

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Политика

Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

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Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких вернулась на своё рабочее место.
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