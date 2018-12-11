Политика

Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков
Коммерсантъ
09:44

Минюст уже отправил ответ России о задержании украинских моряков в ЕСПЧ. «Российские власти выразили озабоченность рядом процессуальных дефектов, как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского Суда на них»,— говорится в сообщении Минюста.
Коммерсантъ09:44

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Минюст ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

РИА Новости12:25

Минюст объяснил ЕСПЧ позицию России по инциденту в Керченском проливе

РБК10:07

Минюст России ответил ЕСПЧ на вопросы о задержании украинских моряков

Коммерсантъ09:44

Минюст ответил на вопросы ЕСПЧ по задержанию украинских моряков в Керченском проливе

ТАСС09:40

Россия ответила на вопросы ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе

Росбалт09:21

Россия рассказала ЕСПЧ об обстоятельствах задержания украинских моряков в Керченском проливе

Телеканал 360°09:13

Минюст: Киев злоупотребляет правом на подачу жалоб по делу о моряках

RT на русском09:39
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика

Прах Людмилы Алексеевой похоронят в США

Обновлено в 12:59
Политика

В МИД России оценили заявление Помпео о полёте Ту-160 в Венесуэлу

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео по поводу учебного полёта российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу.
Обновлено в 13:40
Политика

Путин допустил возможность изменения закона о митингах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.
Обновлено в 13:00
Политика

Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук озвучил надежду на то, что неугодный властям Украины мост через Керченский пролив уничтожат инопланетные пришельцы.
Обновлено в 13:42
Политика

Задержанный в Черном море офицер СБУ отказался от дачи показаний

Офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, который находился на одном из кораблей ВМС Украины, задержанном в Керченском проливе за нарушение прохождения границы, отказался от дачи показаний.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной

Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 13:03
Политика

ABC: Бутина согласилась признать себя виновной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения.
Обновлено в 13:52
Политика

Журнал Time назвал «человеком года» убитого журналиста Хашогги

Американский журнал Time объявил человеком года убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги.
Обновлено в 13:19
Политика

Госдеп вновь заявил о возможных санкциях из-за «Северного потока-2»

Помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 13:23
Политика

Суд на Украине оставил Вышинского под арестом

Обновлено в 13:29
Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 13:30
Политика

Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу до 21 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает провести голосование по брекситу в парламенте страны до 21 января 2019 года.
Обновлено в 13:03
Политика

Во Львовской области объявили 2019 год годом Бандеры

Обновлено в 13:19
Политика

За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак

"В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.
Обновлено в 13:19
Политика

Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.
Обновлено в 13:11
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