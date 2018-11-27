Экономика
Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст. В ведомстве утверждают, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России.
Коммерсантъвчера в 14:23
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Международный арбитраж в Париже удовлетворил требования украинского Ощадбанка к России
Эхо Москвывчера в 20:03
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Экономика
Кудрин заявил о попавшей в «застойную яму» экономике России
Темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. Об этом заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе Пятого международного форума Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:48
Экономика
СМИ сообщили о просьбах банков обосновать переводы на 1 тыс. руб
Клиент Тинькофф Банка Виталий рассказал, что кредитная организация затребовала фотографии карт, с которых на его карточку были переведены деньги (также 1 тыс. руб.).
Обновлено в 04:52
Энергетика
«Роснефть» возобновила продажи топлива на бирже
15 и 16 ноября «Роснефть» полностью прекратила поставки топлива через биржу, рассказывали участники торгов.
Обновлено в 04:35
Финансы
Минфин впервые за пять лет решил занять в евро
Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.
Обновлено в 04:39
Экономика
Минтранс попросил не поднимать НДС на внутренние перелеты
Авиакомпании могут потерять сотни миллионов пассажиров, а бюджет — свыше 100 млрд. руб. из-за повышения НДС на внутренние авиаперевозки через Москву, заявил глава Минтранспорта Евгений Дитрих в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 04:48
Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 04:22
Экономика
United Technologies разделится на три компании
Одна из крупнейших в США финансово-промышленных корпораций, United Technologies (UTC), приняла решение о разделении бизнеса на три независимые компании, говорится в заявлении UTC.
Обновлено в 04:40
Экономика
Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»
Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с ОАО "Метрострой" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, вероятность расторжения очень высока, сообщил журналистам вице-губернатора города Игорь Албин.
Обновлено в 04:49
Экономика
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление компании
«Мегафон» выбрал кандидатов в совет директоров и правление, следует из раскрытия и сообщения оператора.
Обновлено в 03:22
Экономика
«Лаборатория Касперского» приостановила планы по открытию офисов в США
В 2018 году компания планировала открыть три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.
Обновлено в 04:17
Экономика
Россияне скупили товаров в «черную пятницу» на 17 млрд рублей
В прошедшую «черную пятницу» россияне сделали покупок на 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года.
Обновлено в 04:29
Экономика
Экс-глава Промсвязьбанка обжаловал решения о законности его санации
Бывший председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал кассационную жалобу на решения двух судебных инстанций, признавших законным приказ Банка России о назначении в банке временной администрации и другие акты ЦБ по его санации.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+
От встречи рынок ждет решения об ограничении добычи, чтобы избежать сценария 2014 года.
Обновлено в 04:38
Экономика
Ритейлеры предложили ввести мораторий на новые нормы закона о торговле
Представители торговых сетей на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 26 ноября предложили ввести мораторий на изменение закона о торговле, сообщили "Российской газете" в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Обновлено в 04:00
Экономика
Костин не ожидает тотальных санкции против РФ по иранскому сценарию
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не ожидает тотальных санкций против России по иранскому сценарию, а с остальным банки справятся.
Обновлено в 04:23