Россия не признает решение Арбитражного трибунала в Париже о взыскании с нее $1,3 млрд по иску украинского Ощадбанка, сообщает РБК со ссылкой на российский Минюст. В ведомстве утверждают, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения иска Ощадбанка к России.

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