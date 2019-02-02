Политика
Минюст Эстонии снова потребовал компенсацию за «советскую оккупацию»Газета.Ru 15:29
Эстония вновь требует от России как от преемницы Советского Союза выплатить компенсацию странам Прибалтики за ущерб, нанесенный в период, который там называют "советской оккупацией". Этот вопрос Литва, Латвия и Эстония поднимают регулярно с 2015 года.
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с чего всё началось
"Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб", – сказал министр в интервью изданию Eesti Paevaleht.Москва 2421:01
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На кадрах видно, что на обочине стелы, расположенной у выезда из аэропорта в районе Хомутово, люди в спецодежде засыпают грязный снег слоем чистого.
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В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой
Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
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Транспорт
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Происшествия
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Обновлено в 19:12
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Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира
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Deutsche Bank в марте 2016 года отклонил просьбу компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу, увеличить кредит.
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Политика
Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея
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Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров
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