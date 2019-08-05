Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала летаРИА Новости 01:24
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира
Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 03:50
Спорт
Трефилов покинул должность главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов покинул пост наставника женской сборной России по гандболу и станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 03:53
Происшествия
Число жертв взрыва в Каире увеличилось до 17 человек
Обновлено в 01:43
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Севастополе утонула чемпионка мира по кикбоксингу
В Севастополе утонули действующая чемпионка мира по кикбоксингу, а также вице-чемпионка.
Обновлено в 03:53
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Происшествия
СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
В драйверах видеокарт Nvidia GeForce, Quadro и Tesla обнаружены серьезные уязвимости
Компания Nvidia сообщила о наличии пяти уязвимостей в своих Windows-драйверах для видеокарт семейств GeForce, Quadro и Tesla.
Обновлено в 02:12
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»
Обновлено в 01:59
Политика
Москва обвиняет США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела
Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции 3 августа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 03:11
Экономика
Минфин США разъяснил особенности новых санкций против России
Действие новых санкций против России не распространяется на российские госкомпании, также американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга РФ.
Обновлено вчера в 04:35
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Транспорт
Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов
Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция
По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.
Обновлено вчера в 06:04
Авто
Более трети грузовиков в России выпущено в СССР
В России на 1 января 2019 г. насчитывалось 1 млн 330 тыс. грузовых автомобилей, произведенных еще в СССР.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Обновлено в 01:30
Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго
Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России
«Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.
Обновлено в 03:45