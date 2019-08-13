Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех днейРБК 07:50

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты. Согласно данным опроса ВЦИОМа, почти половина россиян (48%) идею перехода на график с четырьмя рабочими днями в неделю не поддерживают.
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с чего всё началось
Замглавы департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская предложила
 рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, при этом учесть действующие сейчас системы оплаты труда, рабочие режимы и другие особенности организации труда в России.
Реальное времявчера в 11:18

Подробнее о событии

Как «четырёхдневка» может превратить россиян в рабов

News.ru11:48

Эксперты не исключают возможность введения четырехдневки в отдельных отраслях экономики

ТАСС11:27

Минтруд отреагировал на предложение сделать рабочую неделю четырехдневной

Известия09:00

Эксперт прокомментировал идею четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru11:35

В профсоюзах объяснили необходимость четырехдневной рабочей недели

РЕН ТВ07:02

Минтруд допустил сокращение рабочей недели

Москва 2408:47

Может ли пятница стать выходным?

Псковская Лента Новостейвчера в 09:01
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Шоу-бизнес

Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Политика

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Здоровье

Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты

Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя

В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Политика

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Обновлено в 11:23
Футбол

«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара

Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
Обновлено в 10:14
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к митингам в Москве

Президент России Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Обновлено в 09:54
Кино

«Король Лев» стал самым кассовым анимационным фильмом в истории кино

Фильм Джона Фавро "Король Лев" стал самой кассовой анимационной лентой в истории кинематографа.
Обновлено в 05:02
Финансы

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Политика

Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 08:35
Авто

Тюнеры оснастили новую Toyota Supra «механикой»

В официальном прайс-листе компании нет Toyota Supra с механической коробкой передач, но за 12 тысяч долларов техасские тюнеры добавят в спорткар третью педаль.
Обновлено в 05:26
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено вчера в 03:36
Политика

CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке

В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Спорт

Президент СБР: Логинов может остаться без сборной, но ему это не нужно

Напомним, что Логинов и ряд других ведущих спортсменов мужской сборной отказываются подписывать предложенный СБР контракт, потому что в нем не учтены обязательства спортсменов перед их личными спонсорами и рекламодателями: Союз биатлонистов продал лучшие рекламные места на экипировке спорстменов, включая те, на которых раньше размещалась реклама личных спонсоров.
Обновлено в 09:06
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Космос

Межпланетная ударная волна впервые запечатлена аппаратами MMS НАСА

Группа из четырех космических аппаратов НАСА наконец смогла запечатлеть явление, на которое ученые «охотились» на протяжении нескольких лет - межпланетную ударную волну.
Обновлено в 04:52
Экономика

Дорогу к границе Грузии с Россией начнут строить в этом году

Ранее Азиатский банк развития выделил Грузии кредит в размере $ 415 млн на строительство 23-километрового участка дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс, которая ведет к российской границе и соединяет Южный и Северный Кавказ.
Обновлено в 07:51
Политика

В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России

Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество

В Москве увеличили премии молодым учёным

Увеличен размер премий правительства Москвы молодым учёным — с 1,5 млн до 2 млн рублей.
Обновлено в 11:20
Спорт

Штангистка Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

В Донбассе уничтожили американский радар

В результате безвозвратно потерян дорогостоящий радар AN/TPQ-36. Два точно таких же США передали Украине в мае этого года.
Обновлено в 10:57
Политика

Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса

Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Футбол

В «Ахмате» опровергли воздействие на судью после матча со «Спартаком»

Обновлено в 08:24
Политика

Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа

Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Украинская разведка «увидела» прибытие российских «военных ревизоров» в ЛДНР

В СМИ Украины сегодня появилась информация о якобы прибытии на Донбасс российской "военной ревизионной инспекции".
Обновлено в 11:33
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