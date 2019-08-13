с чего всё началось

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается на официальном сайте ФНПР.

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Политика Киев объявил российского дипломата персоной нон грата Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.

Политика Гибралтар официально не подтвердил освобождение иранского танкера Правительство Гибралтара официально не подтверждает информацию об освобождении иранского танкера Grace 1, сообщил РИА Новости официальный представитель Гибралтара.

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Происшествия Начальника полиции Омска уволили после драки в московском метро Ранее сообщалось, что начальник полиции по Омску Алексей Меркушов подрался 10 июля поздно вечером на станции московского метро "Каширская" с машинистом.

Шоу-бизнес Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем Ни Омаров, ни Бородина не прокомментировали данные о расставании. Однако фанаты убеждены, что у супругов проблемы.

Экономика Нацбанк Украины подал встречный иск к Коломойскому Национальный банк Украины (НБУ) подал иск к бизнесмену Игорю Коломойскому, оспорившему национализацию Приватбанка, акционером которого он являлся, передает портал Finbalance со ссылкой на материалы дела.

Происшествия Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества Десятилетнего мальчика Алексея Мартыненко, который спасал от пожара детей в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, наградили орденом Мужества посмертно.