Объем мер поддержки семей с детьми в 2018 году существенно вырос по сравнению с 2017 годом, заявили RNS в пресс-службе Минтруда, комментируя данные Росстата о том, что в 2017 году 26% детей проживали в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

с чего всё началось

Представитель министерства труда и социальной защиты РФ в среду, 7 августа, сообщил, что объем мер поддержки семей с детьми в 2018 году существенно вырос по сравнению с 2017 годом.

Минтруд заявил о росте поддержки российских семей с детьми

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