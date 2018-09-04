Экономика
Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два разаiReactor 02:53
Минтруд РФ намерен в текущем году сократить число живущих за чертой бедности россиян до 15,3 миллионов человек. В настоящий момент этот показатель равен 19,3 миллионам человек. Согласно плану ведомства, к 2024 году число бедных намерены сократить в два раза.
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Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Роман Гриценко познакомил родителей с новой девушкой
Обновлено в 05:00
Гаджеты
Старые iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов
Старые iPhone помогли китайцам, использовавшим особенности работы сервисных центров, ограбить Apple на 1 млн долларов.
Обновлено в 06:53
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах
Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
Обновлено в 06:50
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Экономика
«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»
Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».
Обновлено в 06:02
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Технологии
Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости
Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.
Обновлено в 06:58
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
Дмитрий Артюхов рассказал, как власти собираются решать проблемы в окружном здравоохранении
Что касается кадровых сложностей, то Дмитрий Артюхов пояснил, что окружные власти через бюджет вводят дополнительные ставки, а также современное оборудование, для привлечения новых специалистов запущен целый ряд программ поддержки.
Обновлено в 07:19
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год
Причиной снижения прогноза роста ВВП с 1,5 до 1,4% стали низкие цены на нефть Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации.
Обновлено в 02:32
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Букмекеры определили фаворита пятого матча между СКА и ЦСКА
В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Хоккей
Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор»
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».
Обновлено в 01:57
Общество
Названы самые популярные имена российских новорожденных
Обновлено в 01:36
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25