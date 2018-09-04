Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два разаiReactor 02:53

Минтруд РФ намерен в текущем году сократить число живущих за чертой бедности россиян до 15,3 миллионов человек. В настоящий момент этот показатель равен 19,3 миллионам человек. Согласно плану ведомства, к 2024 году число бедных намерены сократить в два раза.

Минтруд намерен сократить число бедных россиян в два раза

Политика Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Гаджеты Старые iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов Старые iPhone помогли китайцам, использовавшим особенности работы сервисных центров, ограбить Apple на 1 млн долларов.

Общество Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.

Политика В Совфеде заявили, что Арашуков пока не сдал декларацию о доходах Комиссия Совета Федерации на следующей неделе рассмотрит вопрос о несдаче декларации о доходах отстраненного от работы сенатором Рауфа Арашукова, в отношении которого расследуется уголовное дело, сообщил журналистам вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Футбол Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».

Общество В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.

Экономика «Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте» Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

Политика Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Технологии Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.

Общество ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.

Происшествия В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7 Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Здоровье Дмитрий Артюхов рассказал, как власти собираются решать проблемы в окружном здравоохранении Что касается кадровых сложностей, то Дмитрий Артюхов пояснил, что окружные власти через бюджет вводят дополнительные ставки, а также современное оборудование, для привлечения новых специалистов запущен целый ряд программ поддержки.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики РФ на 2019 год Причиной снижения прогноза роста ВВП с 1,5 до 1,4% стали низкие цены на нефть Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на текущий год из-за низких цен на нефть – с 1,5 до 1,4%, следует из отчета на сайте организации.

Космос Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Хоккей Букмекеры определили фаворита пятого матча между СКА и ЦСКА В Москве состоится хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА.

Армия и оружие Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.

Происшествия В Дагестане мальчик умер после укола в больнице Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.

Хоккей Алексей Текслер стал президентом ХК «Трактор» Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор».