Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%Известия вчера в 14:06

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.
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Бедность за порог: как в России будут сокращать процент малоимущих

Известиявчера в 17:01

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

ТАСС03:04

Минтруд пообещал, что к 2024 году бедных в России станет вдвое меньше

Телеканал 360°00:57

Минтруд решил вытащить из нищеты 4 млн россиян в 2019 году. План уже готов

URA.Ruвчера в 19:56

Минтруд хочет к 2024 году снизить число россиян, живущих за чертой бедности

РИА Новости03:50

Число живущих за чертой бедности россиян планируют сократить на 20%

Ридусвчера в 15:22

В Минтруде задумали сократить число бедных россиян на 20%

РЕН ТВвчера в 14:30
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Наука

Остановить мгновение: найден белок, продлевающий молодость кожи

Недавно группа японских исследователей под руководством Наны Лю (Nan Liu) из Токийского медико-стоматологического университета выяснила, как белок COL17A1 поощряет конкуренцию клеток, а также как это помогает сохранять молодость кожи.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Авто

Названа стоимость кроссовера Tesla Model Y в России

Российский ритейлер «Связной» в сотрудничестве с Moscow Tesla Club приступили к приему заказов на новый кроссовер Tesla Model Y. Об этом 5 апреля сообщает Autonews.
Обновлено в 04:24
Футбол

«Виллем II» расторг контракт с Езбилисом за отказ выйти на замену

"Виллем II" расторг контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Арасом Езбилисом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский показал результаты анализа на наркотики

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите

Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика

В Венесуэле снова ждут российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил «Интерфаксу», что прибывшие в страну российские «военные специалисты» будут находиться в ней «столько, сколько потребуется», «наверняка прибудут новые миссии, но всё это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности».
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Суд нашел и арестовал уродовавшую россиянок «хирурга» из Украины

Обновлено в 10:02
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой исключить Эстонию из состава организации после слов президента этой страны Керсти Кальюлайд о том, что русский язык в учебных заведениях представляет угрозу эстонской культуре и языку.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Кино

Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса

Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
Обновлено в 07:13
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Единоборства

Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса

10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Политика

Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского

17 января, в день заседания суда по делу Вышинского, сотрудники украинской прокуратуры провели обыски в квартире Доманского.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта

Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 07:35
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Происшествия

На базе морской авиации в США произошла стрельба

В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Авто

Госдума отменила транспортный налог на эти автомобили

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об отмене транспортного налога для некоторых автомобилей, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

Ушаков подаст в суд из-за решения о его отставке с поста мэра Риги

В пятницу в официальном правительственном вестнике было опубликовано распоряжение министра окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об отставке мэра Риги.
Обновлено в 06:38
Космос

Зареченцы познакомятся с «Жизнью в невесомости»

В четверг, 4 апреля, в Музейно-выставочном центре Заречного откроется выставка «Жизнь в невесомости».
Обновлено 03 апреля в 07:35
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

Причиной разрыва с белорусскими сетями салонов связи стал недавний скандал.
Обновлено в 09:59
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Общество

В Петербурге основательницу феминистского кафе вызвали в прокуратуру

Обновлено в 04:31
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Гаджеты

Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

«Военторг» начал продавать «Куртку, как у Путина»

Подведомственная Минобороны компания «Военторг» выпустила в продажу модель куртки, в которой президент Владимир Путин ходил на рыбалку в Туве.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в России в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:19
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