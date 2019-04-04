Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%Известия вчера в 14:06

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.
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Минтруд решил вытащить из нищеты 4 млн россиян в 2019 году. План уже готов

URA.Ruвчера в 19:56

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

ТАСС03:04

Минтруд пообещал, что к 2024 году бедных в России станет вдвое меньше

Телеканал 360°00:57

Минтруд хочет к 2024 году снизить число россиян, живущих за чертой бедности

РИА Новости03:50

Бедность за порог: как в России будут сокращать процент малоимущих

Известиявчера в 17:01

Число живущих за чертой бедности россиян планируют сократить на 20%

Ридусвчера в 15:22

В Минтруде задумали сократить число бедных россиян на 20%

РЕН ТВвчера в 14:30
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Политика

Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Политика

Зеленский перед дебатами с Порошенко проверился на наркотики

Обновлено в 01:31
Экономика

Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России

Норвежский государственный пенсионный фонд собирается отказаться от корпоративных и государственных облигаций 10 развивающихся стран, в том числе России.
Обновлено в 10:51
Политика

Швейцария представит интересы США в Венесуэле

США и Швейцария договорились о том, что Берн будет представлять интересы Вашингтона в Венесуэле в связи со свертыванием американского посольства в Каракасе, пишет в пятницу, 5 апреля, Reuters.
Обновлено в 14:06
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено в 13:47
Авто

ГАЗ показал ряд новинок на питерском автосалоне

Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Ливийская национальная армия Халифы Хафтара взяла под свой контроль аэропорт Триполи, сообщают источники «РИА Новости» и «Аль-Арабии».
Обновлено в 14:31
Гаджеты

Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

Обновлено вчера в 12:17
Хоккей

ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Следующая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 7 апреля.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Греция не исключила закупку американских истребителей F-35

Обновлено в 15:18
Футбол

Кононов обратился к судье Мешкову перед дерби с ЦСКА

Обновлено в 14:29
Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан

Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем

Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Политика

Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Политика

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.
Обновлено в 04:59
Политика

Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Политика

Волкер объяснил украинцам, почему они должны голосовать за Порошенко

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер, который ранее неоднократно заявлял, что Вашингтон не поддерживает ни одного отдельного кандидата в президенты Украины, перед вторым туром голосования изменил позицию.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Политика

Грудинин сменил Рогозина на должности гендиректора «Ил»

Алексей Рогозин уволен с поста генерального директора ПАО «Ил». 35-летний сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина занимал эту должность два года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Никулинский суд Москвы изъял в доход государства у близких обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей.
Обновлено в 10:03
Общество

Определились самые популярные имена для новорожденных в России

Обновлено в 03:25
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Филиппинская армия проводит операцию против исламистских боевиков

На Филиппинах произошло крупное вооруженное столкновение подразделений регулярной армии страны с боевиками исламистской экстремистской группировки «Абу-Сайяф», которая считается частью ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ), сообщает 5 апреля Синьхуа со ссылкой на сообщение представителя филиппинских вооруженных сил.
Обновлено в 14:58
Общество

МВД создаст базу данных школьниц в хиджабах

Обновлено в 11:44
Культура

Ведущий Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира

Обновлено вчера в 00:30
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