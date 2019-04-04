Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%Известия вчера в 14:06
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Согласно плану, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.
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Суд отправил под стражу одного из ингушских активистов
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Гордон Рамзи стал отцом в пятый раз
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