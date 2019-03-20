Экономика

Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 годуТАСС 06:28

Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сейчас программа действует до 2021 года включительно. Об этом в среду сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Министр труда рассказал о возможности продления маткапитала после 2021 года

ФАН07:06

Обсуждение продления программы маткапитала возобновится

Российская газета06:43

Топилин рассказал, когда Минтруд обсудит продление маткапитала

REGNUM06:24

Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году

ТАСС06:28

Кабмин обсудит продление программы материнского капитала ближе к 2021 году

Интерфакс - Россия06:04
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Общество

В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров

«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Общество

Воробьев и Греф открыли выставку «Метро Экспо — 2019»

Обновлено в 04:35
Политика

Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Здоровье

Новый корпус онкодиспансера в Уфе откроется в 2020 году

Обновлено в 06:36
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Политика

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета

Посольство России в США разъяснило позицию по защите Рунета игрокам НХЛ Артемию Панарину и Никите Задорову.
Обновлено в 06:32
Футбол

РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 07:21
Авто

Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты

Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Кино

Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел

После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Спорт

Туктамышева ответила Погорилой, раскритиковавшей раздевание на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику Анны Погорилой, которая ранее подвергла критике показательный номер с раздеванием.
Обновлено в 04:45
Политика

Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин

Президент России подписал указ о назначении Олега Хорохордина временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.
Обновлено в 04:40
Политика

Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Политика

Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Политика

Глава Мурманской области Ковтун написала заявление об отставке

Марина Ковтун заняла пост губернатора в 2012 году. Последние полтора года главе Мурманской области предрекали отставку.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Спорт

Самодурова заняла четвертое промежуточное место в короткой программе

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова выступила с короткой программе на чемпионате Японии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:23
Наука

Ученые нашли еще один психоделик, которым можно лечить депрессию

Исследователи опирались на опыт применения в медицине тревожных расстройств других психоделиков, например, аяуаски (отвара, распространенный у амазонских племен), ЛСД, псилоцибина.
Обновлено в 00:01
Экономика

ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов

При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Футбол

«Дерби Каунти» выставлен на продажу за 1 фунт

Владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис выставил символическую цену за свой клуб в один фунт стерлингов.
Обновлено в 04:53
Политика

Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины

В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Наука

Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля

Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Транспорт

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

К побережью Сирии идёт атомная подлодка США со 154 ракетами «Томагавк»

Обновлено вчера в 15:12
Гаджеты

MasterBox NR600: строгий ПК-корпус с поддержкой видеокарт длиной до 410 мм

Компания Cooler Master анонсировала компьютерный корпус MasterBox NR600, подходящий для формирования игровой системы со строгим обликом.
Обновлено в 06:46
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