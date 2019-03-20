Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 годуТАСС 06:28

Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сейчас программа действует до 2021 года включительно. Об этом в среду сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Минтруд вернется к вопросу продления программы маткапитала в 2021 году

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