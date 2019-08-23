Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй кварталРоссийская газета 09:28
Для сравнения: в первом квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был на уровне 10 тысяч 753 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 11 тысяч 653 рубля, пенсионеров - 8 тысяч 894 рубля, детей - 10 тысяч 585 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.Газета.Ru09:16
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Стала известна величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года
Провинция.ру20 августа в 05:51
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
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Трамп повысил пошлины на товары из Китая
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В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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«С днем флага», – заявил Усик в Instagram, добавив рядом с надписью изображения флага Украины.
Обновлено в 16:51
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Шнуров стал самым богатым музыкантом России
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В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».
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«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
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В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
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Отмечается, что в мировом рейтинге экономика Германии находится на четвертой строчке Власти Германии ожидают, что ВВП страны продолжит снижаться в третьем квартале, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства канцлера ФРГ.
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«Монако» арендовал Адриена Силву
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В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
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