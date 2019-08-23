с чего всё началось

Для сравнения в первом квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был на уровне 10 тысяч 753 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 11 тысяч 653 рубля, пенсионеров - 8 тысяч 894 рубля, детей - 10 тысяч 585 рублей.

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Политика Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.

Политика В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Экономика Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Здоровье Уволившихся нижнетагильских хирургов заменили коллеги из Екатеринбурга Хирургов ЦГБ №1 и Демидовской больницы Нижнего Тагила, положивших на стол начальства заявления об увольнении из-за большой нагрузки и низкой зарплаты, подменили коллеги из Екатеринбурга.

Политика Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена» Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.

Политика Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Авто Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.

Кино Скончался заслуженный артист России Виктор Власов Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.

Происшествия Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.

Происшествия Аварийно севший A321 начали разрезать на части Специалисты начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Московской области, сообщает телеканал Москва 24.

Технологии Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Пятилетнюю девочку в Нижегородской области нашли живой Зарину нашли волонтеры «Рыси» новчью 21 августа. Они выкрикивали имя девочки, когда услышали ее голос.

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Общество Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.

Политика В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.

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Политика Правительство России продлило режим уничтожения санкционных товаров Правительство России продлило на год срок действия режима уничтожения санкционных товаров из США, ЕС и ряда других государств, которые запрещены к ввозу на территорию страны с 2015 года в ответ на антироссийские санкции.

Происшествия Спешащую на похороны женщину не хотели пускать на самолет до Чебоксар По сети распространилось видео, на котором женщина, находясь в аэропорту Внуково, просит пустить ее на самолет.

Экономика Основатель Yota собрался купить 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, одного из основателей телекомоператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном проекте "Мечела", сообщают "Ведомости" со ссылкой на ходатайство.