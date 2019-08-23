с чего всё началось

Для сравнения в первом квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был на уровне 10 тысяч 753 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 11 тысяч 653 рубля, пенсионеров - 8 тысяч 894 рубля, детей - 10 тысяч 585 рублей.

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

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