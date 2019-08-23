с чего всё началось

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Армия и оружие Черноморцы провели учения по очистке воды на Донузлаве Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота РФ провели учения по очистке воды в озере Донузлав.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Политика В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил о намерении открыть американское консульство в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.

Экономика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке Концертный директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов прокомментировал появившуюся в отечественных СМИ информацию о том, что у 48-летней Заворотнюк онкологическое заболевание.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Происшествия В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.

Экономика Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Авто ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.

Авто Toyota презентовала автомобиль для Олимпиады Напомним, в рамках спонсорского контракта компания Toyota передаст организаторам Олимпиады в Токио 3,7 тыс. единиц своего транспорта: эко-автобусы на водородных топливных элементах, беспилотные шаттлы, моторизированные модули для инвалидов и даже летающий автомобиль.

Авто Тюнеры показали Hennessey VelociRaptor V8 отдачей 557 лошадиных сил Как подчеркивается, новое авто посетило динамо-стенд и показало мощность 557 лошадиных сил и крутящий момент 609 Нм.

Футбол Могилевец пропустит матч с «Ростовом» Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на госиспытания в море Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о включении корабля в состав Северного флота РФ.

Политика Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни.

Политика Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Политика Росгвардия попросила здания и земли Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.