Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублейRT на русском 07:30
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
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Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации.Газета.Ru09:16
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Стала известна величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года
Провинция.ру20 августа в 05:51
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