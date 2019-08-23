Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй кварталРоссийская газета 09:28

Для сравнения: в первом квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был на уровне 10 тысяч 753 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 11 тысяч 653 рубля, пенсионеров - 8 тысяч 894 рубля, детей - 10 тысяч 585 рублей.
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Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации
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Газета.Ru09:16

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Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей

RT на русском07:30

В России установили величину прожиточного минимума за второй квартал

РИА Новости09:19

Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей

ТАСС07:43

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ru10:23

Минтруд установил прожиточный минимум россиян

РЕН ТВ06:54

Прожиточный минимум в 2019 году

Журнал Зарплата05:27

Дзудцова: 10 481 рубль - прожиточный минимум в Южной Осетии

Sputnik Южная Осетиявчера в 11:47
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Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

Обновлено в 10:50
Происшествия

МАК готовит рекомендации безопасности в Жуковском после ЧП с А321

Межгосударственный авиационный комитет разработает ряд рекомендательных советов, направленных на улучшение безопасности полетов и орнитологической обстановки в районе аэропорта "Жуковский".
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес

Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Здоровье

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено в 16:47
Здоровье

8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство

Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
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Политика

Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД

Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
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Кино

Как актер из «17 мгновений весны» умер после ссоры с Лиозновой

Советский актер Лаврентий Масоха, которого массовый зритель запомнил по фразе его персонажа Шольца из многосерийного фильма "17 мгновений весны", родился ровно 110 лет назад - 23 августа 1909 года.
Обновлено в 16:21
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 1944 года

Ясско-Кишинёвская операция началась 20 августа, её целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес

Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения

Молодая жена Петренко призналась мужу в любви в день рождения Кристина Бродская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения супруга на официальной странице в Instagram.
Обновлено в 00:01
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Культура

Никита Михалков перенес серию операций на ноге

Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Экономика

Hasbro купит владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд

Обновлено в 03:34
Кино

Disney закроет сериал «Книга колдовства» о жизни сказочных злодеев

Обновлено в 22:07
Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Происшествия

СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье

В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.
Обновлено в 21:52
Музыка

Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»

Обновлено в 14:33
Здоровье

Власти заявили о надежде удержать уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле

Власти Свердловской области планируют убедить хирургов из Нижнего Тагила не увольняться.
Обновлено в 22:42
Технологии

Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»

В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
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Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено в 22:59
Общество

Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира

Скарлетт Йоханссон второй год подряд стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии журнала Forbes.
Обновлено в 21:28
Кино

Скончался итальянский киноактёр Карло Делле Пьяне

Итальянский актёр Карло Делле Пьяне скончался в Риме в возрасте 83 лет.
Обновлено в 22:35
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос обмена удерживаемых лиц с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией и рассчитывает на результаты в ближайшие дни.
Обновлено в 04:56
Политика

В бундестаге не поддержали идею возвращения России в G8

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген раскритиковал идею возвращения России в формат G8.
Обновлено в 22:52
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Транспорт

Минтранс предлагает поменять ПДД для электробайков и сегвеев

В ГИБДД проинформировали о сроках окончания пересмотра правил дорожного движения (ПДД) для сегвеев и для электробайков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:39
Политика

Трамп предложил Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару и предложил помощь в борьбе с пожарами в Амазонии.
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Как работают Яндекс.Новости?
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