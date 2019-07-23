Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимумРусская Планета 05:12

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 653 рубля, для детей – 10 585 рублей, для пенсионеров - 8 894 рубля, говорится в документе на официальном портале правовой информации. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года, минимум вырос на 400-500 рублей.
Читать в источнике
Обсудить10

Подробнее о событии

Минтруд установил новый прожиточный минимум для россиян

URA.Ruвчера в 14:52

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

РИА Новостивчера в 16:56

В Марий Эл подсчитали прожиточный минимум

МедиаПоток22 июля в 11:24

Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Коммерсантъвчера в 15:57

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

Газета.Ruвчера в 14:35

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

ТАССвчера в 15:58

Как вырастет минимальная зарплата?

Первоисточник21 июля в 02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Футбол

«Спартак» может расстаться с Мельгарехо

Обновлено в 07:57
Финансы

В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты

Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана

Обновлено вчера в 05:09
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Напомним, памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, проходят в Польше ежегодно 1 сентября в 4:48 по местному времени на мысе Вестерплатте в Гданьске — именно здесь в это время началась первая бомбардировка Польши нацистами.
Обновлено вчера в 02:06
Единоборства

В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»

В Японии планируют демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2".
Обновлено в 08:26
Наука

Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде

Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:53
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына

По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Авто

Китайцы начали поставлять в Россию подержанные автомобили

Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Газзаев, Лещенко и Успенская вступились за вора в законе Шишканова

Обновлено в 07:35
Происшествия

Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска

В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка

Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Политика

Россия ответила на обвинения ФБР

Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Нападение разъяренного бизона на девочку попало на видео

Обновлено в 07:33
Политика

Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором

Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Происшествия

МЧС не подтвердило опрокидывание лодки с пассажирами на Москве-реке

Лодка с людьми не опрокидывалась на Москве-реке, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России.
Обновлено в 03:32
Экономика

Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг

Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

«Техмаш» представил новые танковые выстрелы повышенной пробиваемости

Новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости представили специалисты «Техмаша» в в технополисе «Эра» (Анапа), сообщает 24 июня пресс-служба концерна.
Обновлено в 05:46
Политика

Порошенко повторно вызвали на допрос

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Футбол

РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа

Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками Спартака, состоится 2 августа.
Обновлено в 08:16
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество

Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму

Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие

11 офицеров арестованы в Судане за попытку госпереворота, пишут СМИ

Должностные лица обвиняются в антиправительственном заговоре Порядка 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, попали под арест в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля в Судане.
Обновлено в 07:02
ещё по теме
Главное