Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимумРусская Планета 05:12
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 653 рубля, для детей – 10 585 рублей, для пенсионеров - 8 894 рубля, говорится в документе на официальном портале правовой информации. По сравнению с четвертым кварталом 2018 года, минимум вырос на 400-500 рублей.
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«Спартак» может расстаться с Мельгарехо
Обновлено в 07:57
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Хабаровске 37 детей подхватили инфекцию после прогулки у фонтана
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Напомним, памятные мероприятия, посвящённые началу Второй мировой войны, проходят в Польше ежегодно 1 сентября в 4:48 по местному времени на мысе Вестерплатте в Гданьске — именно здесь в это время началась первая бомбардировка Польши нацистами.
Обновлено вчера в 02:06
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Япония объявила о намерении демонтировать АЭС «Фукусима-2»
В Японии планируют демонтировать атомную электростанцию "Фукусима-2".
Обновлено в 08:26
Наука
Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде
Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
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Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Авто
Китайцы начали поставлять в Россию подержанные автомобили
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Футбол
«Бавария» одержала победу в матче с «Миланом»
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка
Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Политика
Россия ответила на обвинения ФБР
Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в выборы в США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Нападение разъяренного бизона на девочку попало на видео
Обновлено в 07:33
Политика
Рябошапка рассказал о первых шагах в случае назначения генпрокурором
Рябошапка рассказал, как будет действовать, если возглавит ГПУ: «Очевидно, масштабные кадровые чистки будут первоочередными шагами, с которых надо начинать».
Обновлено в 07:35
Происшествия
МЧС не подтвердило опрокидывание лодки с пассажирами на Москве-реке
Лодка с людьми не опрокидывалась на Москве-реке, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС России.
Обновлено в 03:32
Экономика
Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг
Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
«Техмаш» представил новые танковые выстрелы повышенной пробиваемости
Новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами повышенной пробиваемости представили специалисты «Техмаша» в в технополисе «Эра» (Анапа), сообщает 24 июня пресс-служба концерна.
Обновлено в 05:46
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Футбол
РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа
Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками Спартака, состоится 2 августа.
Обновлено в 08:16
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
Законопроект о продаже алкоголя после 21 года внесли в Госдуму
Проект предлагает наделить регионы полномочиями запретить приобретать алкоголь лицам, не достигшим 21 года, уточняет телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 11:27
Армия и оружие
11 офицеров арестованы в Судане за попытку госпереворота, пишут СМИ
Должностные лица обвиняются в антиправительственном заговоре Порядка 11 высокопоставленных офицеров, в том числе глава Объединенного штаба Вооруженных сил, попали под арест в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой в начале июля в Судане.
Обновлено в 07:02