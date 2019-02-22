Финансы
Минтруд увеличил пособия по уходу за детьми с инвалидностьюNews.ru 07:04
Министерство труда России разработало проект, по которому увеличиваются ежемесячные выплаты лицам, осуществляющими уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
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Минтруд подготовил проект указа о повышении выплат семьям с детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей
Парламентская газета06:41
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