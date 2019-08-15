Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщинИзвестия 09:08

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Минтруд утвердил перечень профессий, где ограничивается труд женщин

ТАСС10:50

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

RT на русском09:43

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

РИА Новости08:54

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Телеканал 360°09:42

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

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Глава Минтруда утвердил новый перечень запрещенных для женщин профессий

РБК09:42

Утвержден перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин

Гарант07:43
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