Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщинИзвестия 09:08

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
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В России определили 100 запретных для женщин профессий

URA.Ru09:52

Минтруд утвердил перечень профессий, где ограничивается труд женщин

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Утвержден перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин

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РБК09:42

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Известия09:08

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

РИА Новости08:54

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

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