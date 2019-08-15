Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщинИзвестия 09:08
Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
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Кино
Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
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Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
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Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте
В свою очередь, два источника, близких к Сбербанку, сообщили Reuters, что крупнейший банк страны постепенно конвертировал на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank.
Обновлено в 14:05
Космос
Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено в 08:31
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
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Обновлено в 16:03
Происшествия
Скотленд-Ярд нашёл четвёртую жертву инцидента в Солсбери
В крови ещё одного, уже четвёртого по счёту человека, работавшего на месте инцидента в Солсбери, обнаружены следы нервно-паралитического вещества.
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Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
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Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом
До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.
Обновлено в 09:47
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 06:14
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Авто
В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva
По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пожар на Пулковском шоссе в Петербурге локализован
Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Теннис
Хачанов заявил, что у Киргиоса есть проблемы с головой
Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Ником Киргиосом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заявил, что у австралийца есть проблемы с головой.
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Первые пассажиры аварийно севшего А321 прибыли в Крым
Пассажиры, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», который аварийно сел в Подмосковье, начали прибывать в Крым.
Обновлено в 13:55
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
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Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».
Обновлено в 15:46
Гаджеты
Теперь точно: в iOS 13 нашли дату презентации Apple
Ресурс iHelp BR изучил код прошивки и нашел в нем дату осенней презентации Apple.
Обновлено в 16:06
Общество
Мощный тайфун парализовал Японию
В Японии около 600 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Кроса».
Обновлено в 03:58
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
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Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04