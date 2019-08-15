Общество

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщинИзвестия 09:08

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
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В России определили 100 запретных для женщин профессий

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RT на русском09:43

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РБК09:42

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ТАСС10:50

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