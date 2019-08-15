Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщинИзвестия вчера в 09:08
Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован в четверг, 15 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
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