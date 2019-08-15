Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщинРИА Новости 08:54
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в перечне 100 позиций в 21 группе.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
Общество
Львам нужно меньше нервничать, а Девам стоит проявить себя на работе
Вам стоит проявить себя на работе, не бойтесь браться за сложные задачи.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле
Пассажиры А321 рассказали об аварийной посадке в поле 15 августа вскоре после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 с 233 пассажирами на борту, выполнявший рейс в Симферополь.
Обновлено в 07:20
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Интернет
Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации
Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
Джонсон обсудил со Столтенбергом будущее взаимодействие в рамках НАТО
В рамках беседы стороны договорились продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам.
Обновлено в 12:55
Экономика
Почему упал российский рынок страхования жизни
За десять лет российский рынок страхования жизни значительно вырос.
Обновлено вчера в 02:46
Происшествия
WP опубликовала детали вскрытия Эпштейна
После вскрытия эксперты обнаружили переломы костей шеи у ушедшего из жизни миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено в 09:00
Футбол
Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому».
Обновлено в 12:15
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье
Крымчанам не хватает донорской крови
Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
Обновлено в 11:53
Общество
Пять 17-летних россиянок в 2018 году родили пятого ребенка
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Мама Тимати написала сыну трогательное поздравление в Instagram
Ранее многие критиковали рэпера за то, что его дочь воспитывает бабушка Симона, однако Тимати сам неоднократно отмечал, что его мама очень помогает в воспитании малышки, поскольку характер у Алисы непростой.
Обновлено в 09:01
Экономика
ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.
Обновлено в 07:24
Политика
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Общество
Петербуржцы обнаружили на газоне возле одного из домов снежные сугробы
Пользователи социальных сетей в интернете в четверг сообщили, что на газоне возле одного из домов в Московском районе Санкт-Петербурга появились снежные сугробы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Беглый торговец оружием попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей из принадлежащей ему виллы во Франции в Португалию.
Обновлено в 16:06
Авто
УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020»
Как выяснилось, УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020», причем ее созданием УАЗ занимается совместно с НАМИ.
Обновлено в 15:30
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено в 16:19
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов
Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.
Обновлено в 18:36
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03
Политика
WSJ: Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию
По словам источников издания, "Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики".
Обновлено в 19:11
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков
Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.
Обновлено в 17:34