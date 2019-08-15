Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщинРИА Новости 08:54
Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в перечне 100 позиций в 21 группе.
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Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, также поднимет тему продвижения новостным агрегатором "Яндекса" ложной информации.
Обновлено в 10:30
Музыка
Элджей выпустил совместный с Эрой Истрефи клип «Sayonara детка»
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) выпустил клип «Sayonara детка». Композиция записана совестно с Эрой Истрефи.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Верховный суд Украины открыл дело о неконституционности выборов в Раду
Верховный суд Украины принял решение рассмотреть иск о признании незаконными и отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся 21 июля на Украине.
Обновлено в 06:31
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Общество
Пять человек получили ранения из-за тайфуна «Кроса» в Японии
Пять человек получили ранения в результате мощного тайфуна "Кроса", обрушившегося на Японию, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Авто
Hyundai Creta получил новый двигатель
Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
Обновлено в 05:06
Космос
Через неделю робот Федор из Магнитогорска отправится в космос
Обновлено в 08:55
Здоровье
В РАН подсчитали число обращений за медпомощью из-за лесных пожаров
В целом, число обращений населения не превышает среднестатистическую обращаемость в медицинские организации региона по сравнении с аналогичным периодом 2018 года, т. е. пока нет значимого роста обращений в интересуемый период, - цитирует профессора ТАСС.
Обновлено в 10:58
Общество
Появились кадры снега на Краснопутиловской улице в Петербурге
Фото и видео появившихся сугробов в Северной столице днем 15 августа оказались в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Обновлено в 09:40
Общество
В Петербурге впервые занялись чисткой фасада Петропавловской крепости
Последний раз частичное очищение проводили в 1950-х В четверг, 15 августа, на Заячьем острове в Петербурге занялись очищением фасада Петропавловской крепости, который обращен к Неве.
Обновлено в 10:31
Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.
Обновлено в 12:26
Происшествия
На севере Москвы загорелся ангар
Ангар загорелся на севере Москвы на улице Талдомская, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, один человек передан для осмотра скорой помощи, сообщается на сайте МЧС Москвы.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 10:38
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 03:20
Хоккей
Овечкин посетит товарищеский матч омского «Авангарда» с «Динамо»
Обновлено вчера в 04:41
Авто
Представлена внедорожная версия пикапа Ford Ranger 2WD 2020 года
Ford уже принимает заказы на 2WD Ranger, оснащенный пакетом FX2, и просит за такую версию пикапа дополнительные 595 долларов или 38 853 рублей, тогда как вышеупомянутый пакет FX4 с 4WD стоит 1 295 долларов или 84 563 рублей.
Обновлено вчера в 07:13