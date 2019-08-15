Глава Минтруда Максим Топилин утвердил перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в перечне 100 позиций в 21 группе.

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

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