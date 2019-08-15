Общество

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщинRT на русском 09:43

Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В России определили 100 запретных для женщин профессий

URA.Ru09:52

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

РИА Новости08:54

Глава Минтруда утвердил новый перечень запрещенных для женщин профессий

РБК09:42

Минтруд утвердил список работ, ограничивающих труд женщин

Газета.Ru09:16

Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин

Известия09:08

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

RT на русском09:43

Утвержден перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин

Гарант07:43
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Как показала внутренняя статистика Skoda Wagner, в этом году клиенты чаще всего доплачивают за защитные сетки в бампер и решетку радиатора, брызговики, резиновые коврики в салон или багажник, охранные комплексы и защиту двигателя.
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Скотленд-Ярд нашел еще одного пострадавшего от «Новичка» в Солсбери

«Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского», — сообщила пресс-служба лондонской полиции.
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Происшествия

Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику

В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
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Sony привезла в Россию конкурента AirPods с функцией шумоподавления

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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

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УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
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Армен Джигарханян прооперирован

Обновлено в 07:43
Футбол

«Матч ТВ» не сумел организовать трансляцию матча «Порту» — «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ», владевший правами на показ ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, не сумел организовать трансляцию.
Обновлено 13 августа в 15:38
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

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«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолёта под Жуковским

Самолёт совершил аварийную посадку сразу после взлёта с аэропорта в Жуковском В социальных сетях появился видеоролик взлёта и экстренной посадки самолёта Airbus А-321.
Обновлено в 05:17
Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Россия победила в «Авиадартсе» на АрМИ-2019

Российские летчики победили в конкурсе "Авиадартс" на Армейских международных играх в 2019 году, сообщает в четверг пресс-центр игр.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

«Наступающих красных так и не декоммунизировали»: На Украине высмеяли «знаки отличия» ВСУ

Обновлено в 08:16
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
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Технологии

Huawei расширяет российские центры разработки

До конца года общий штат центров расширят на 500 новых сотрудников, а в течение пяти лет в R&D привлечет еще 1000 человек.
Обновлено в 07:34
Политика

Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию

Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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Политика

Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным

Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Политика

Путин встретится с врио главы Курганской области

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Наука

Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа

Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
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Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России

В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
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Instagram готовит новые эффекты для Boomerang и коллажи для Stories

Стало известно, что Instagram испытывает пять эффектов для функции Boomerang.
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Как работают Яндекс.Новости?
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