Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

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