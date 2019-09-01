Общество
Вести.RuМинтруд уточнил число работающих пенсионеров
По данным министерства труда и соцзащиты, число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил глава ведомства Максим Топилин.
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Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Футбол
Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.
Спорт-Экспресс 15:00
Общество
Ураган «Дориан» достиг «чрезвычайно опасной» категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане, движущийся в сторону США, достиг четвертой, «чрезвычайно опасной» категории, сообщила пресс-служба американского Национального центра по наблюдению за ураганами.
Rambler News Service вчера в 03:17
Гаджеты
Huawei назвала дату презентации флагманов Mate 30
Китайская компания Huawei объявила, что проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября.
Rambler News Service 15:23
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
В кенийском нацпарке после наводнений пропала группа туристов и гид
Затопило ущелья национального парка, который, по информации источника издания, посетила группа местных туристов.
РИА Новости 15:40
Музыка
Питер отличился рекордным исполнением гимна
Вести.Ru 14:00
Общество
Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге
Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.
ТАСС 09:38
Футбол
«Арсенал» отыгрался с 0:2 в матче против «Тоттенхэма»
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru 13:23
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Происшествия
В Самаре из-за падения мраморной плиты погиб ребенок
Мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика в Самаре. Об этом сообщает СК региона, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:08
Происшествия
В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе
Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.
РБК 07:13
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности провести новую операцию в Сирии
Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций.
ТАСС 13:56
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily вчера в 09:17
Армия и оружие
Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57
Игры
Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine
Игромания.ру 08:04
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения
Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.
News.ru 06:52
Баскетбол
Сборная Австралии обыграла Канаду в матче ЧМ-2019
Сборная Австралии одержала победу над командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу.
LiveSport.ru 06:07
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Зарю» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью с луганской "Зарей" в гостевом матче шестого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:39
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Футбол
Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Базель» обыграл «Лугано»
Краснодар сыграет со швейцарской командой в рамках группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 13:28
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06