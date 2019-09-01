Общество
Вести.RuМинтруд уточнил число работающих пенсионеров
По данным министерства труда и соцзащиты, число работающих пенсионеров составляет 7,3 миллиона человек. Об этом на встрече министров труда стран Группы двадцати (G20) заявил глава ведомства Максим Топилин.
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Армия и оружие
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Футбол
Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Скабеева назвала дурью позицию МИД Польши об «исторической правде»
Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале раскритиковала позицию МИД Польши о том, почему Варшава решила не приглашать Москву на посвященные годовщине начала Второй мировой войны мероприятия.
ФАН 06:47
Политика
Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Политика
Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
RT на русском 07:58
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
С полноценным запуском трамвая коллектив депо поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.
Телеканал Санкт-Петербург 06:56
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Политика
Зеленский рассказал о первом звонке Путину
Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз позвонил Владимиру Путину по просьбе родственников моряков, находящихся под стражей в России.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Политика
В Словении зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь
1 сентября в Любляне приземлился спецборт Минобороны РФ с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Комсомольская правда 07:33
Политика
Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны
Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
News.ru 05:59
Общество
Папа римский Франциск застрял в лифте и опоздал на мессу
Говорит Москва 07:59
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Происшествия
В Норвегии потерпел крушение вертолет
Вертолёт, на борту которого находились шесть человек, потерпел крушение в Норвегии.
REGNUM вчера в 13:28
Футбол
Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
Невские Новости 05:29
Здоровье
Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер
Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.
Газета.Ru 30 августа в 13:56
Культура
Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный шоумен Сергей Светлаков сыграет в КВН за команду «Уральские пельмени». Об этом комик сообщил в интервью порталу .
YA62.ru 04:15
Интернет
Windows 10 теперь можно переустановить из облака по Сети
Новую версию операционной системы Windows 10 можно будет переустанавливать по Сети из облака.
UfaTime.ru 08:08
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04