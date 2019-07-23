Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума за I кварталБанки.ру 14:24
Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
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«Осенью добавим еще»: прожиточный минимум для свердловских пенсионеров увеличен на 4 процента
Европейско-Азиатские новости02:52
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика
Условия завершения войны в Донбассе назвали в Германии
Обновлено в 12:40
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании
Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Волгоградом
Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.
Обновлено в 14:52
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:41
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Авто
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России
Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Динамо» собирается купить форварда из Танзании
Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Обновлено в 16:28
Происшествия
Михаил Абызов отказался сотрудничать со следствием
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу
Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».
Обновлено в 13:18
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Космос
Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики
Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.
Обновлено в 14:03
Космос
Тест RT об экзопланетах
23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено в 12:22
Футбол
«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Маккаби»
24-летний полузащитник израильского "Маккаби" Дор Перец попал под трансферный прицел столичного "Локомотива", - утверждает во вторник "СЭ".
Обновлено в 16:58
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
Обновлено вчера в 18:14
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Общество
СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II
Помимо "Чисто английского убийства", королева выбрала комедийные сериалы "Соблюдая приличия" и "Бабье лето", детективы "Убийства в Мидсомере" и "Новые трюки", а также научно-фантастическое шоу "Доктор Кто", - рассказал английский актер Пол Николлс.
Обновлено в 11:06
Общество
Объединение «Казанские крановщики» грозит массовой забастовкой
Объединение, называющее себя «Крановщиками Казани» грозит массовыми забастовками.
Обновлено в 09:03
Игры
Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch
Разработчики только намекнули на историю и способности персонажа, а в твиттере телеканала СТС уже сравнили его с героем сериала «Воронины».
Обновлено в 10:50
Политика
США ввели санкции против ряда граждан Нигерии за «подрыв демократии»
США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
Обновлено в 15:33
Спорт
Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение
Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:28
Футбол
Бэйл не уйдет из «Реала» в аренду
Обновлено в 14:50