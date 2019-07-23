Экономика

Минтруд установил величину прожиточного минимума за I кварталБанки.ру 14:24

Министерство труда и социальной защиты установило величину прожиточного минимума на I квартал 2019 года.
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Минтруд установил новый прожиточный минимум для россиян

URA.Ru14:52

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года

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Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля

Коммерсантъ15:57

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Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России

Газета.Ru14:35

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«Осенью добавим еще»: прожиточный минимум для свердловских пенсионеров увеличен на 4 процента

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
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Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании

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Северная Корея захватила российское судно

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Обновлено в 14:42
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Два человека погибли в ДТП под Волгоградом

Легковой автомобиль Kia, зарегистрированный в Пермском крае, столкнулся с автобусом Волгоград — Жирновск.
Обновлено в 14:52
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МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины сообщило о переброске спецназа полиции в город Покровск Донецкой области, сообщает пресс-служба ведомства.
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Число жертв пожара в детском лагере под Хабаровском возросло до трех

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Правительство предложило создать единую базу данных россиян

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Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.
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Форвард «Генка» Мбванна Саматта может продолжить карьеру в московском «Динамо».
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Волочкова представила в Москве балетно-цирковое шоу

Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свой новый балетно-цирковой проект «Балерина в зазеркалье цирка».
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Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
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Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
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Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце

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Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
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Учёные разгадали секрет возникновения нашей галактики

Выяснилось, что слияние Млечного Пути с галактикой «Гайя-Энцелад», которую иначе называют «галактика-сосиска», произошло около 10 миллиардов лет назад.
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Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

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Космос

Тест RT об экзопланетах

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии новой экзопланеты Kepler-452b.
Обновлено в 12:22
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«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Маккаби»

24-летний полузащитник израильского "Маккаби" Дор Перец попал под трансферный прицел столичного "Локомотива", - утверждает во вторник "СЭ".
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Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией.
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В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

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Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
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СМИ опубликовали список сериалов на лето Елизаветы II

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Объединение «Казанские крановщики» грозит массовой забастовкой

Объединение, называющее себя «Крановщиками Казани» грозит массовыми забастовками.
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Телеканал СТС увидел персонажа «Ворониных» в новом герое Overwatch

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США ввели визовые санкции против ряда граждан Нигерии за "подрыв демократии", сообщил госдепартамент в заявлении.
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Таймазов — о лишении золота ОИ: МОК политизирует олимпийское движение

Узбекистанский борец вольного стиля в весовой категории до 120 кг Артур Таймазов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его золотой медали ОИ-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
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Бэйл не уйдет из «Реала» в аренду

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