с чего всё началось

Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис заняла колумбийская и американская актриса София Вергара, известная в первую очередь по своей работе в комедийном сериале «Американская семейка» и заработавшая за это время 44,1 млн долларов.

Финансы Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.

Здоровье На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.

Политика Савченко сообщила о начале украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.

Политика США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода «Мотор Сич» Вашингтон примет меры, чтобы не допустить приобретение китайской инвестиционной компанией Skyrizon, известной как Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company, украинского моторостроительного завода "Мотор Сич", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Политика Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Космос Поверхность астероида Рюгу оказалась тщательно «прибранной» от пыли Астероиды носятся по Солнечной системе сотни миллионов и миллиардов лет, и эрозия обязательно оставляет на них слои пыли, как это демонстрирует, например, крупный астероид главного пояса (4) Веста, который изучил американский зонд Dawn.

Армия и оружие Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.

Общество Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Политика Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса «дорогой в никуда» Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Политика Зеленский высказался о возвращении России в G8 Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не видит причин для возвращения России в G8, потому что с марта 2014 года «ничего не изменилось».

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия Медики отметили улучшения в состоянии пострадавшей в Бодруме девочки Медики отмечают, что состояние 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, пострадавшей на отдыхе в турецком Бодруме, улучшилось.

Происшествия После ДТП с автобусом в Ижевске госпитализированы шесть человек Шесть человек были госпитализированы после ДТП, произошедшего в пятницу вечером в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Заместитель главы Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области Заместитель главы администрации Тамбова погиб в ДТП в городе Скопине Рязанской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Тамбова Надежда Пилипенко.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.